Puma Energy inaugura su estación de servicio número 400 en Zacapa

Puma Energy continúa su expansión en Guatemala con la inauguración de su estación de servicio número 400, ubicada en Usumatlán, Zacapa, específicamente en Río Chiquito, sector Tienda Cima. Con esta apertura, la compañía suma un nuevo punto en el oriente del país y amplía su red de atención a nivel nacional.

La nueva estación se encuentra en un punto de tránsito estratégico y ofrece servicios de despacho de combustible, cuidado del vehículo, servicio completo y autoservicio. Además, integra una tienda de conveniencia Súper 7, que alcanza así su tienda número 85 en Guatemala.

(Fotografía cortesía: Puma Energy)

Esta apertura también representa oportunidades de crecimiento económico para la región, al facilitar el acceso a servicios para conductores y visitantes que transitan por el área, con ingreso directo desde la carretera y espacios destinados a la atención de los usuarios.

“ Seguimos trabajando para contar con una cobertura que permita a los guatemaltecos encontrar siempre una estación Puma Energy en sus recorridos. ” Miguel Ángel Avendaño , director comercial de Puma Energy Guatemala.

Puma Energy suministra combustibles a millones de personas y opera estaciones de servicio que buscan adaptarse a las necesidades de cada región. Para ello, mantiene una relación cercana con comerciantes, gobiernos locales y comunidades donde tiene presencia, con el objetivo de generar oportunidades de desarrollo.

Por su parte, Paúl Marroquín, gerente de Retail de Puma Energy Guatemala, señaló que la estación número 400 incorpora la tienda Súper 7 número 85 en el país, ampliando la oferta de productos disponibles para los usuarios que visitan el punto de servicio.