Puma Energy te espera en su renovada estación en zona 15

-

Con más de 400 estaciones y 85 tiendas de conveniencia en Guatemala, Puma Energy ha creado un nuevo concepto incorporando tecnología, eficiencia operativa en su estación en Bulevar Rafael Landivar, zona 15.

Este cambio no solo es estético, se han integra pantallas digitales y procesos tecnológicos para brindar un mejor despacho a sus clientes.

La Estación Puma Energy del Bulevar Rafael Landivar se convierte en un estandarte de la marca en Guatemala, al cumplir con el estándar internacional Tier 1, asegurando mejoras en los niveles de eficiencia y servicio.

“ Nos consolidamos como la mejor opción del mercado al integrar agilidad, tecnología y el cuidado de los motores más exigentes con nuestra avanzada tecnología ” Miguel Ángel Avendaño , director comercial de Puma Energy Guatemala.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Por su parte, la tienda de conveniencia Súper 7 en esta ubicación, paso a ser un destino de encuentro, ofreciendo ambientes similares al entorno de un café moderno, incorporando materiales orgánicos e iluminación envolvente.

Los visitantes encontrarán:

Oferta gastronómica con comida caliente, panadería fresca y café de especialidad.

con comida caliente, panadería fresca y café de especialidad. Nuevo formato "Grab & Go" , optimizado para quienes buscan calidad y rapidez.

, optimizado para quienes buscan calidad y rapidez. Ambiente coworking, diseñado para trabajar, reunirse o tomar una pausa con total comodidad.

“ Queremos que las tiendas Súper 7 se sientan diferentes, donde nuestros visitantes puedan hacer una pausa y disfrutar ” Ricardo Bustamante , convenience retail manager de Súper 7.

Esta renovación es solo la apertura del inicio de un plan de crecimiento acelerado para los próximos meses de la marca en el país, llevando este nuevo diseño a todas sus sucursales en Guatemala.