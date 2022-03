Putin tilda de "escoria y traidores" a rusos que se alinean al enemigo

El líder del Kremlin atacó a los rusos que, según dijo, estaban más en sintonía mental con Occidente que con Rusia y dijo que el pueblo ruso sería capaz de diferenciar rápidamente entre traidores y patriotas.

El presidente Vladimir Putin emitió el miércoles una dura advertencia a los "traidores" rusos que, según dijo, Occidente quería utilizar como una "quinta columna" para destruir el país.

"Por supuesto que ellos (Occidente) intentarán apostar a la llamada quinta columna, a los traidores, a los que ganan su dinero aquí, pero viven allá. Viven, no en el sentido geográfico, sino en el sentido de su pensamientos, su pensamiento servil", dijo a los ministros del gobierno, tres semanas después del inicio de la guerra de Rusia con Ucrania.

Putin dijo que Occidente estaba tratando de dividir a Rusia y provocar una confrontación civil con la ayuda de su "quinta columna". "Y hay un objetivo: la destrucción de Rusia", dijo, y agregó que Rusia rechazaría tales esfuerzos.

"Estoy convencido de que esta autolimpieza natural y necesaria de la sociedad solo fortalecerá a nuestro país, nuestra solidaridad, cohesión y disposición para enfrentar cualquier desafío". Los expertos en Rusia dijeron que el mensaje era escalofriante.

I have translated and added subtitles to the latest video speech by Vladimir Putin from two hours ago. Please don’t let it go in vain - I want everyone to see what a speech of true fascism looks like.



No further comment needed, it’s all here, in his speech pic.twitter.com/QEzsG9BODX — Michael Elgort ❤️✡️ (@just_whatever) March 16, 2022

“Putin, de una manera "orwelliana", ha dividido a los ciudadanos de Rusia en limpios e impuros”, escribió Andrei Kolesnikov, un analista político con sede en Moscú. Desde la invasión de Ucrania el 24 de febrero, la disidencia en Rusia se ha vuelto aún más peligrosa.

Una ley aprobada el 4 de marzo declara ilegales las acciones públicas destinadas a "desacreditar" al ejército ruso y prohíbe la difusión de noticias falsas o la "difusión pública de información deliberadamente falsa sobre el uso de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa".

Miles de personas han sido detenidas mientras protestaban contra la guerra, que Rusia llama una operación militar especial para desmilitarizar y "desnazificar" a su vecino democrático. Varias organizaciones líderes de medios independientes han suspendido sus operaciones.

Rusia ha abierto al menos tres casos penales contra personas por difundir lo que llama noticias falsas sobre el ejército ruso en Instagram y otras redes sociales, dijo el miércoles la agencia de aplicación de la ley del Comité de Investigación.