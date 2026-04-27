Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Identifican a víctimas halladas sin vida en Amatitlán y bajo el puente El Naranjo

  • Por Geber Osorio
27 de abril de 2026, 12:34
Los cuerpos fueron encontrados el pasado viernes en dos puntos distintos. (Foto: Bomberos Municipales)

Los cuerpos fueron encontrados el pasado viernes en dos puntos distintos. (Foto: Bomberos Municipales)

Los cuerpos hallados sin vida corresponden a dos hombres de 36 y 27 años.

EN CONTEXTO: ¡Otro hallazgo! Localizan un cuerpo sin vida bajo el puente El Naranjo

Los cuerpos hallados sin vida el pasado viernes 24 de abril, uno en Amatitlán y otro debajo del puente El Naranjo, entre la zona 4 de Mixco y la zona 7 de la ciudad capital, ya fueron identificados. 

La víctima que fue localizada en la 1a. avenida y 11 calle de Amatitlán, fue identificada como: Jorge Eduardo Quiñonez Álvarez, de 36 años, según indicó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

La víctima localizada sin vida en Amatitlán es Jorge Eduardo Quiñonez Álvarez. (Foto: Bomberos Voluntarios)
La víctima localizada sin vida en Amatitlán es Jorge Eduardo Quiñonez Álvarez. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Mientras que, la segunda víctima quien fue encontrada en inmediaciones del río Las Vacas, bajo el puente El Naranjo, fue identificada como: Juan José Rodas Tut, de 27 años.

La causa de muerte de ambas personas fue debido a asfixia por estrangulación, según informó el Inacif.

La víctima hallada sin vida bajo el puente el Naranjo es Juan José Rodas Tut. (Foto: Bomberos Municipales)
La víctima hallada sin vida bajo el puente el Naranjo es Juan José Rodas Tut. (Foto: Bomberos Municipales)

LEE MÁS: ¿Disputa de pandillas? Siete cuerpos hallados en cinco distintos puntos esta semana

Siete cuerpos fueron localizados entre el pasado martes 21 y el viernes 27, crímenes que podrían estar vinculados a rivalidad de pandillas, según una de las hipótesis principales de la Policía Nacional Civil (PNC).

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar