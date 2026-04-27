Identifican a víctimas halladas sin vida en Amatitlán y bajo el puente El Naranjo

Los cuerpos hallados sin vida corresponden a dos hombres de 36 y 27 años.
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Los cuerpos hallados sin vida el pasado viernes 24 de abril, uno en Amatitlán y otro debajo del puente El Naranjo, entre la zona 4 de Mixco y la zona 7 de la ciudad capital, ya fueron identificados.
La víctima que fue localizada en la 1a. avenida y 11 calle de Amatitlán, fue identificada como: Jorge Eduardo Quiñonez Álvarez, de 36 años, según indicó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Mientras que, la segunda víctima quien fue encontrada en inmediaciones del río Las Vacas, bajo el puente El Naranjo, fue identificada como: Juan José Rodas Tut, de 27 años.
La causa de muerte de ambas personas fue debido a asfixia por estrangulación, según informó el Inacif.
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Siete cuerpos fueron localizados entre el pasado martes 21 y el viernes 27, crímenes que podrían estar vinculados a rivalidad de pandillas, según una de las hipótesis principales de la Policía Nacional Civil (PNC).