Identifican a víctimas halladas sin vida en Amatitlán y bajo el puente El Naranjo

Los cuerpos hallados sin vida el pasado viernes 24 de abril, uno en Amatitlán y otro debajo del puente El Naranjo, entre la zona 4 de Mixco y la zona 7 de la ciudad capital, ya fueron identificados.

La víctima que fue localizada en la 1a. avenida y 11 calle de Amatitlán, fue identificada como: Jorge Eduardo Quiñonez Álvarez, de 36 años, según indicó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

La víctima localizada sin vida en Amatitlán es Jorge Eduardo Quiñonez Álvarez. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Mientras que, la segunda víctima quien fue encontrada en inmediaciones del río Las Vacas, bajo el puente El Naranjo, fue identificada como: Juan José Rodas Tut, de 27 años.

La causa de muerte de ambas personas fue debido a asfixia por estrangulación, según informó el Inacif.

La víctima hallada sin vida bajo el puente el Naranjo es Juan José Rodas Tut. (Foto: Bomberos Municipales)