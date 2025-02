¡Queda grabado! Microbús choca contra vehículos y sigue la marcha en Quetzaltenango

-

En redes sociales, se divulgó el video de un microbús que impacta a varios carros que estaban estacionados.

Un nuevo hecho de tránsito en el que se involucra a un piloto de transporte colectivo se difundió este sábado 15 de febrero en las redes sociales.

Esta vez, el protagonista es el conductor de un microbús, el cual fue captado mientras zigzagueaba por una calle de la zona 2 de Quetzaltenango.

Cámaras de seguridad lo grabaron cuando chocó contra tres vehículos que estaban estacionados. Sin embargo, según se aprecia en el video, el piloto decidió continuar su camino.

Medios locales reportaron que el sujeto presuntamente estaba bajo efectos de licor, pero ese extremo no se ha confirmado.

Cámaras de videovigilancia graban a microbús que choca a varios vehículos y sigue su camino, en la zona 2 de Xela pic.twitter.com/fkABpsxed8 — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) February 15, 2025

Impulsan ley

Los incidentes de tránsito como este han cobrado mayor relevancia esta semana, después de que un bus se precipitara a una hondonada en la calzada La Paz, en la zona 6 capitalina.

De hecho, en el Congreso se presentó una iniciativa de ley que busca garantizar la prisión para las personas que, por manejar bajo efectos de alcohol u otras sustancias, ocasionen accidentes en los que haya muertos.

Diputados del bloque Cabal impulsan esta normativa, mediante la cual se modificarían el Código Penal y el Código Procesal penal, y afectaría a los acusados del delito de homicidio culposo.

La intención es evitar que a los pilotos detenidos ese tipo de hechos no se les beneficie con prisión preventiva. Asimismo, se pretende que para las sentencias en esos casos no haya penas conmutables, es decir, que no se pueda pagar multa a cambio de no ir a la cárcel.