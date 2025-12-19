Estos serán los asuetos y feriados para el 2026

Si ya estás planeando tus actividades para el próximo año, toma tu calendario y aparta estos descansos.
A pocos días de que termine este 2025, muchos guatemaltecos ya se preguntan cómo estarán los descansos el próximo año, para organizar sus actividades desde ya.
Para este año, se esperan cuatro fines de semana largos, los cuales quedan distribuidos así:
- 1 de mayo, Día del Trabajo: este año caerá viernes, por lo que será el primer descanso largo del año.
- 24 de diciembre, Navidad: cae jueves y el descanso inicia desde el mediodía.
- 31 de diciembre, Año Nuevo: cae jueves y se descansará a partir del mediodía.
Además, la Semana Santa iniciará desde el jueves 2 de abril hasta el domingo 5, por lo que este también se considerará como un fin de semana largo.
Otros descansos
Los guatemaltecos podrán disfrutar de un descanso en estas otras fechas:
- Año Nuevo: jueves 1 de enero
- Día del Ejército, martes 30 de junio
- Día de la Virgen de la Asunción: sábado 15 de agosto (único feriado y solo para la ciudad capital)
- Día de la Independencia: martes 15 de septiembre
- Día de la Revolución: martes 20 de octubre
- Día de Todos los Santos: domingo 1 de noviembre