"Queremos estar en El Trébol", dicen los madrugadores fanáticos de la Sele

La euforia por la Selección Nacional no conoce límites. Desde la noche del 31 de octubre, un grupo de aficionados guatemaltecos comenzó a hacer fila frente a una agencia de Bantrab, en la zona 15 de la ciudad de Guatemala, con el objetivo de ser los primeros en conseguir sus boletos para los partidos de las eliminatorias mundialistas de noviembre.

Aunque la venta oficial inicia el 4 de noviembre, los seguidores decidieron madrugar y acampar varios días antes, motivados por el deseo de asegurar su entrada y acompañar al combinado nacional en su camino rumbo al Mundial del 2026.

Entre carpas improvisadas, termos de café y muchas banderas azul y blanco, los fanáticos comparten el mismo sentimiento y la pasión de apoyar a Guatemala sin importar las horas de espera o las condiciones del clima.

"Los que estamos aquí, todos somos amigos y nos hemos conocido en viajes y en los partidos de la Selección. Ahora somos 15 amigos que ya están en primera fila, pero realmente somos más, casi 60. Estamos aquí desde el viernes 31 por la tarde. Entonces, viendo la cantidad de aficionados que somos en el país, queremos estar presentes en esos partidos importantes", nos contó Alexander Pérez, aficionado originario de Suchitepéquez.

La emoción por estos partidos llevó a varios aficionados a organizarse para estar desde temprano haciendo la cola, que podría crecer aún más en los próximos días.

"Así como nos organizamos para ir a El Salvador, también nos estamos organizando para estar acá presente. Compramos nuestros banquitos, traemos sombrías, traemos zlipping, carpas, algunos lazos para estar ahí resguardados y también una planta eléctrica para cargar los teléfonos", dijo Alexander.

"Estamos pensando hacer una parrillada o algo por el estilo, porque esto es una fiesta que lo debemos de vivir con todo el corazón", cerró el aficionado, que espera que más personas se unan a la cola para comprar los boletos.

Una muestra más de que, cuando juega la Azul y Blanco, la pasión del aficionado guatemalteco no tiene horario.