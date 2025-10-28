Versión Impresa
Así avanza el paso a desnivel de la Calzada Roosevelt

  • Por Susana Manai
28 de octubre de 2025, 11:28
El proyecto busca fortalecer la conectividad y reducir los tiempos de traslado para los usuarios de la ciudad.&nbsp;(Foto:&nbsp;FSS_CIV)

Los trabajos recientes incluyen la colocación de cuatro vigas en los puentes 5 y 6. Además se trabaja en las rampas de ingreso y salida del paso a desnivel.

Este martes 28 de octubre, el Fondo Social de Solidaridad de la Unidad Ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) presentó los  avance del Paso a Desnivel de la Calzada Roosevelt, una obra destinada a mejorar la movilidad en uno de los sectores con mayor tráfico de la ciudad. 

(Foto: FSS_CIV)
Se informó sobre la colocación de cuatro vigas en los puentes 5 y 6, mientras que en el puente 4 se avanzó en la instalación de la armadura de los diafragmas.

(Foto: FSS_CIV)
Paralelamente, continúan los trabajos de conformación de las rampas de ingreso y salida, con el objetivo de optimizar la fluidez vehicular. 

(Foto: FSS_CIV)
En los próximos días, las autoridades prevén ejecutar la fundición de la losa del puente 1, así como la fundición de los diafragmas del puente 4 y la instalación de la armadura del puente 5.

(Foto: FSS_CIV)
Además, se avanzará con la fundición de planchas de concreto en la rampa de salida.

Según las autoridades, el proyecto busca fortalecer la conectividad y reducir los tiempos de traslado para los usuarios de la ciudad.

