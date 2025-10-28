Así avanza el paso a desnivel de la Calzada Roosevelt

Los trabajos recientes incluyen la colocación de cuatro vigas en los puentes 5 y 6. Además se trabaja en las rampas de ingreso y salida del paso a desnivel.
Este martes 28 de octubre, el Fondo Social de Solidaridad de la Unidad Ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) presentó los avance del Paso a Desnivel de la Calzada Roosevelt, una obra destinada a mejorar la movilidad en uno de los sectores con mayor tráfico de la ciudad.
Se informó sobre la colocación de cuatro vigas en los puentes 5 y 6, mientras que en el puente 4 se avanzó en la instalación de la armadura de los diafragmas.
Paralelamente, continúan los trabajos de conformación de las rampas de ingreso y salida, con el objetivo de optimizar la fluidez vehicular.
En los próximos días, las autoridades prevén ejecutar la fundición de la losa del puente 1, así como la fundición de los diafragmas del puente 4 y la instalación de la armadura del puente 5.
Además, se avanzará con la fundición de planchas de concreto en la rampa de salida.
Según las autoridades, el proyecto busca fortalecer la conectividad y reducir los tiempos de traslado para los usuarios de la ciudad.