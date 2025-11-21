Escarcha cubre Xela: 1.8 grados la temperatura más baja registrada

-

Quetzaltenango experimentó una ola de frío extremo al registrar 1.8 grados, una de las temperaturas más bajas de la temporada, según el reporte del Insivumeh.

Quetzaltenango experimentó una de las temperaturas más bajas de la temporada al alcanzar un mínimo de 1.8 grados, según datos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Una delgada capa de hielo cubrió vehículos estacionados en la vía pública. (Foto: Erick Colop/Nuestro Diario)

Durante las primeras horas del día, la sensación de frío fue particularmente intensa. En distintos sectores se reportó la presencia de hielo sobre flores, plantas y algunos cultivos, así como escarcha en áreas rurales y superficies expuestas.

Plantas amanecieron cubiertas de escarcha en la ciudad altense y otros municipios. (Foto: Erick Colop/Nuestro Diario)

Los campos amanecieron con una ligera capa de escarcha. (Foto: Erick Colop/Nuestro Diario)

Pese a este escenario, agricultores locales indicaron no haber sufrido afectaciones en sus siembras. Pedro Racancoj, productor de repollo, afirmó que los cultivos se mantienen en condiciones favorables, aunque permanecen en alerta ante posibles descensos más pronunciados en los próximos días.

Los cultivos se congelaron, pero no hubo pérdidas significativas por el momento, según agricultores. (Foto: Erick Colop/Nuestro Diario)

El pronosticador del Insivumeh, Gustavo López, señaló que la densa niebla registrada en la mañana contribuyó al descenso de la temperatura, al facilitar la pérdida de calor en la atmósfera durante la madrugada.

La niebla se hizo presente desde las primeras horas del día. (Foto: Erick Colop/Nuestro Diario)

Recomendaciones

Frente a estas condiciones climáticas, el director del Hospital Regional de Occidente, Iván Alegría, exhortó a la población a adoptar medidas preventivas, especialmente en el caso de niños y adultos mayores, quienes presentan mayor vulnerabilidad a padecimientos respiratorios asociados al frío.

Pese al frío, la población realizó sus actividades cotidianas con normalidad. (Foto: Erick Colop/Nuestro Diario)

Alegría aconsejó abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y vigilar el estado de salud de personas con enfermedades crónicas.