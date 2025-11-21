Escarcha cubre Xela: 1.8 grados la temperatura más baja registrada

Quetzaltenango experimentó una ola de frío extremo al registrar 1.8 grados, una de las temperaturas más bajas de la temporada, según el reporte del Insivumeh.
TE PUEDE INTERESAR: Más de 7 mil guatemaltecos afectados por frío extremo en el país
Quetzaltenango experimentó una de las temperaturas más bajas de la temporada al alcanzar un mínimo de 1.8 grados, según datos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Durante las primeras horas del día, la sensación de frío fue particularmente intensa. En distintos sectores se reportó la presencia de hielo sobre flores, plantas y algunos cultivos, así como escarcha en áreas rurales y superficies expuestas.
Pese a este escenario, agricultores locales indicaron no haber sufrido afectaciones en sus siembras. Pedro Racancoj, productor de repollo, afirmó que los cultivos se mantienen en condiciones favorables, aunque permanecen en alerta ante posibles descensos más pronunciados en los próximos días.
El pronosticador del Insivumeh, Gustavo López, señaló que la densa niebla registrada en la mañana contribuyó al descenso de la temperatura, al facilitar la pérdida de calor en la atmósfera durante la madrugada.
Recomendaciones
Frente a estas condiciones climáticas, el director del Hospital Regional de Occidente, Iván Alegría, exhortó a la población a adoptar medidas preventivas, especialmente en el caso de niños y adultos mayores, quienes presentan mayor vulnerabilidad a padecimientos respiratorios asociados al frío.
Alegría aconsejó abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y vigilar el estado de salud de personas con enfermedades crónicas.