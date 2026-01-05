El abogado que defenderá a Nicolás Maduro durante su proceso penal

-

El abogado encargado de la defensa de Nicolás Maduro llevó el caso de Julian Assange, fundador de WikiLeaks.

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, Maduro deberá comparecer ante un juez federal, quien le notificará formalmente los cargos en su contra, entre ellos acusaciones de narcotráfico y delitos vinculados al terrorismo.

Para ello deberá contar con su abogado, quien fue identificado este lunes 05 de enero como Barry J. Pollack, quien es reconocido por sus 30 años de trayectoria y porque también fue defensor de Julian Assange, fundador de WikiLeaks.

El abogado tiene 30 años de experiencia. (Foto: Harris St. Laurent & Wechsler LLP)

Según el portal del despacho de abogados Harris St. Laurent & Wechsler LLP, Barry J. Pollack es un abogado que ha representando a altos funcionarios gubernamentales, así como a empresas y otras organizaciones de alto perfil.

Por otro lado, quien representará a Cilia Flores es el abogado Mark Donnelly, especializado en delitos económicos y exfiscal del Departamento de Justicia.