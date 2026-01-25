Stevens Ramírez, el exintegrante de Combate que murió en ataque armado en Mixco

El exmiembro de Combate se conducía en un vehículo particular cuando fue atacado.
El hombre fue identificado como Cristian Stevens Ramírez, de 28 años, quien fue miembro del programa de televisión Combate Guatemala y falleció tras haber sido víctima de un ataque armado.
Este hecho se originó cuando se conducía a bordo de un vehículo particular sobre bulevar Las Guacamayas y 10a. calle de la colonia Monserrat I, en la zona 4 de Mixco, en la tarde de este viernes 23 de enero.
De acuerdo con la investigación, desconocidos iniciaron a dispararle. En el lugar Bomberos Municipales se hicieron presentes y pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.
Steven era un participante reconocido por ser parte de este reality show, en donde se ganó la simpatía del público. Autoridades investigan el caso para hallar con los responsables.