¿Quién es el exjugador guatemalteco señalado de robar en comercios?

El exfutbolista fue capturado por segunda vez por robo en Huehuetenango.

El guatemalteco Jhonnatan Durini, de 35 años, fue capturado luego de ser sorprendido cuando ingresaba a un negocio, el cual ya había sido forzado por la puerta para saquearlo.

Según autoridades, Durini es el responsable de varios robos en locales ubicados en la zona 1 de Huehuetenango, lo cual ha quedado registrado en cámaras de videovigilancia.

El exjugador ya había sido detenido, junto a otras tres personas, cuando fueron sorprendidos sustrayendo artículos de una abarrotería en el mismo municipio.

¿Quién es Durini?

Debutó con Xinabajul y en el año 2009 fue preselecionado de la Selección Sub-20. Sin embargo, no llegó a debutar.

Más adelante fichó por CSD Huehueteco, de la Primera División, y en 2013 llegó a Halcones FC de la máxima categoría.

En Liga Nacional, disputó 72 partidos, para luego convertirse en jugador del Deportivo Chiantla, donde finalmente se retiró.

