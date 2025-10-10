¿Quién es el exjugador guatemalteco señalado de robar en comercios?

El exfutbolista fue capturado por segunda vez por robo en Huehuetenango.
EN CONTEXTO: Exjugador de fútbol fue capturado por robo a comercio
El guatemalteco Jhonnatan Durini, de 35 años, fue capturado luego de ser sorprendido cuando ingresaba a un negocio, el cual ya había sido forzado por la puerta para saquearlo.
Según autoridades, Durini es el responsable de varios robos en locales ubicados en la zona 1 de Huehuetenango, lo cual ha quedado registrado en cámaras de videovigilancia.
El exjugador ya había sido detenido, junto a otras tres personas, cuando fueron sorprendidos sustrayendo artículos de una abarrotería en el mismo municipio.
¿Quién es Durini?
Debutó con Xinabajul y en el año 2009 fue preselecionado de la Selección Sub-20. Sin embargo, no llegó a debutar.
Más adelante fichó por CSD Huehueteco, de la Primera División, y en 2013 llegó a Halcones FC de la máxima categoría.
En Liga Nacional, disputó 72 partidos, para luego convertirse en jugador del Deportivo Chiantla, donde finalmente se retiró.
Este fue el momento del robo: