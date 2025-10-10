Versión Impresa
¿Quién es el exjugador guatemalteco señalado de robar en comercios?

  • Por Jessica González
10 de octubre de 2025, 15:29
Durini&nbsp;fue preseleccionado de la Selección Sub-20 de Guatemala. (Foto: redes sociales)

El exfutbolista fue capturado por segunda vez por robo en Huehuetenango.

El guatemalteco Jhonnatan Durini, de 35 años, fue capturado luego de ser sorprendido cuando ingresaba a un negocio, el cual ya había sido forzado por la puerta para saquearlo.

Según autoridades, Durini es el responsable de varios robos en locales ubicados en la zona 1 de Huehuetenango, lo cual ha quedado registrado en cámaras de videovigilancia.

El exjugador ya había sido detenido, junto a otras tres personas, cuando fueron sorprendidos sustrayendo artículos de una abarrotería en el mismo municipio. 

¿Quién es Durini?

Debutó con Xinabajul y en el año 2009 fue preselecionado de la Selección Sub-20. Sin embargo, no llegó a debutar. 

Más adelante fichó por CSD Huehueteco, de la Primera División, y en 2013 llegó a Halcones FC de la máxima categoría.

En Liga Nacional, disputó 72 partidos, para luego convertirse en jugador del Deportivo Chiantla, donde finalmente se retiró.

Este fue el momento del robo: 

