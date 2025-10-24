Conductor quiso evadir el tránsito utilizando una sirena para abrirse paso

El conductor colocó luces exclusivas de emergencia y fue multado.
OTRAS NOTICIAS: Estas son las sanciones que más recibe el transporte extraurbano en la capital
Agentes del Departamento de Tránsito de Petén le hicieron el alto al conductor de un vehículo, tipo camioneta, por circular utilizando luces exclusivas para vehículos de emergencia.
Según las autoridades, el hombre quería pasar sin problemas y colocó la sirena arriba del auto.
Sin embargo, los agentes lo detuvieron por unos minutos y le impusieron una multa de Q400, sanción que se especifica en el artículo 183 del Reglamento de Tránsito.