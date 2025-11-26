El drama milenario que la colonización no pudo silenciar: Conoce el Rabinal Achí

-

El Rabinal Achí es un drama maya ceremonial, cuya historia incluye una prohibición de más de 200 años durante la colonización española y un milagroso rescate en 1850 por el abate Brasseur de Bourbourg.

Para cada feria de San Pablo Apóstol se puede ver la presentación del Rabinal Achí, declarado patrimonio intangible el 25 de noviembre de 2005.

Es un acto ceremonial de la remembranza de las luchas internas entre los pueblos rabinaleb y quiché.

José Coloch, actual director de este elenco, informó que en 1850 esta obra fue rescatada por el abate francés Brasseur de Bourbourg, con ayuda de los abuelos Bartolo y Manuel Sis.

Desde 2005 fue declarado como patrimonio cultural. (Foto: Leonel Vásquez/Colaborador)

Desde un principio, los abuelos no querían que este drama fuera transcrito, porque eran muy celosos, pues consideraban que era especial y ceremonial.

"En cierta ocasión, Bartolo se enfermó gravemente, por lo que el sacerdote prometió ayudarle a sanar si les compartía la traducción del Rabinal Achí", detalló Coloch.

La primera traducción se llevó a cabo en francés, español, alemán e inglés, pero el texto original quedó guardando en latín. También se conservó en el idioma antiguo k'iche'.

Es una de las obras de origen prehispánico ideadas en el actual territorio de Guatemala. (Foto: Leonel Vásquez/Colaborador)

Años después, Esteban Xolop la recibió de un tío, de quien no hay constancia de su nombre. La conservó de 1940 a los años ochenta. Falleció el 15 de agosto de 1985, a los 79 años.

Fue reemplazado por su yerno José Coloch Carniga, fallecido el 5 de julio de 2015, y desde entonces la puesta en escena está a cargo de su hijo, José Coloch Xolop.

Datos curiosos

El Rabinal Achí, conocido ancestralmente como Xajooj Tun (La danza del tun), es una obra de teatro y danza que data del siglo XV.

Fue transcrita por el abatee francés Brasseur de Bourbourg y desde entonces se interpreta durante las ferias. (Foto: Leonel Vásquez/Colaborador)

Su trama se preservó a través de la tradición oral del pueblo de Rabinal, además de las presentaciones artísticas de los habitantes.

Fue prohibida alrededor de 1625, durante la colonización española, y más de dos siglos se mantuvo en la clandestinidad.

En tiempos recientes ha padecido problemas económicos, deterioro de los trajes y falta de actores para representar a los personajes, por lo que no pudo llevarse a escena este año.