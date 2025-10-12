Ralph Lauren reveló el look nupcial secreto de Selena Gomez

-

Ralph Lauren compartió las imágenes del diseño exclusivo que nadie vio.

Luego de una boda de ensueño donde participaron grandes estrellas, la casa de modas Ralph Lauren sorprendió al mundo de la moda al revelar un cuarto look nupcial de Selena Gomez, que hasta entonces se mantenía en secreto.

Selena Gomez vuelve a deslumbrar al mundo con un cuarto look nupcial firmado por Ralph Lauren. (Foto: X)

En las imágenes compartidas se reveló el cuarto look nupcial de la actriz, que hasta ahora estaba oculto para dar la sorpresa.

El nuevo atuendo es un blazer blanco completamente bordado con lentejuelas, rematado con una gran flor en la solapa. Este diseño rompe con los estilos tradicionales y aporta un aire moderno y glamuroso.

Cada detalle del blazer bordado refleja el estilo refinado y la visión creativa de la icónica marca de moda. (Foto: X)

Los otros tres vestidos que lució en su boda con Benny Blanco fue toda una pasarela de moda, también fue confeccionado por la icónica firma estadounidense, reafirmando su colaboración con la artista.

Ralph Lauren compartió el diseño en un carrusel de imágenes en su cuenta oficial, generando una ola de reacciones entre fans y expertos en moda.