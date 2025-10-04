Selena Gomez y Benny Blanco firmaron un acuerdo prenupcial

Selena se aseguró de resguardar su patrimonio antes de decir: "sí, acepto".
Se revela que la actriz estadounidense aceptó casarse con el productor discográfico bajo una condición que no era negociable: firmar un acuerdo prenupcial.
Selena Gomez pudo anticipar el fin de su relación en el futuro y protegió su patrimonio de 8 mil millones de quetzales, asegurando el éxito financiero que construyó a lo largo de los años.
Por su parte, Benny Blanco, con tan solo 400 millones de quetzales, aceptó la condición de Gomez sin dudarlo, con mucho amor y respeto.
Con el acuerdo, Selena protegió su legado, incluyendo Rare Beauty, su música y futuros proyectos dentro del matrimonio, mientras que Benny conservará sus propias producciones.