Sergio Ramos explica por qué abandona el Real Madrid

Sergio Ramos compareció ante los medios luego de oficializar su salida del Real Madrid en una emotiva despedida este jueves.

Sin embargo, al explicar por qué deja el club, Ramos resaltó que no se debió por dinero que le ofrecía el Real Madrid para permanecer en sus filas.

"Yo había pedido un contrato de dos años, pero por el tema de Covid-19 todo se fue retrasando. Cuando volvimos a hablar, la directiva me ofreció una baja salarial y un contrato de un año y lo empezamos a considerar", explicó el excapitán blanco.

Sin embargo, el 4 dijo que tras analizar la propuesta, dejando en claro que no se debía a un tema de dinero, sino de tiempo.

"Cuando finalmente yo había decidido aceptar la propuesta, ellos (Real Madrid) me dijeron que la propuesta o charla, como le quieras llamar, había expirado", destacó Ramos, dejando en claro que no reprocha nada a Florentino Pérez que lo estima como un padre y al club como una familia, en la que siempre existen situaciones.

@SergioRamos explica el motivo de su marcha del Madrid y cómo se dio cuenta de que la oferta que había sobre la mesa luego ya no existía



— MARCA (@marca) June 17, 2021

La propuesta para Sergio Ramos

Sin embargo, el diario Marca resaltó que la propuesta sí se conocía y que expiraba a principios de 2021.

"La oferta hecha por el Real Madrid al capitán blanco tiene fecha de caducidad y esta dejará de tener validez antes de que termine marzo, algo habitual en este tipo de negociaciones. En la primera reunión, Florentino Pérez y Ramos pusieron de manifiesto su parecer y la propuesta siguió en pie, pero no de una manera permanente", publicó el portal el 6 de marzo de 2021.

Ojo que @jfelixdiaz ya adelantó en el mes de MARZO que la oferta de renovación a @SergioRamos tenía fecha de caducidad

El futuro de Sergio Ramos

Cuando se le consultó sobre su futuro, Ramos aún no reveló adónde se irá, aparentemente seguirá estudiando ofertas y elegirá la que mejor sea para él y su familia.

"Todavía no lo sé, el Sevilla es el otro equipo que llevo en mi corazón, pero no creo que se pueda dar. Tampoco me pondría la camiseta del Barcelona, es un no rotundo", resaltó cuando se le cuestionó si habría la posibilidad de vestir esa camiseta.

¿Volvería al Sevilla o ficharía por el Barça? @SergioRamos, más tajante que nunca en ambos casos...



— MARCA (@marca) June 17, 2021

Sergio se volvió a emocionar cómo llegó al Real Madrid con 19 años, casi de la mano de sus padres y sus hermanos donde ha conseguido la mayor parte de sus éxitos profesionales como futbolista.

A @SergioRamos le vuelve a temblar la voz al hablar de los suyos: "Puedo decir con mucho orgullo que llegué con mi familia y me voy con mi familia"



— MARCA (@marca) June 17, 2021

El 4 reconoció la influencia de Zinedine Zidane, a quien calificó como uno de los mejores entrenadores que ha tenido y lo lleva en su corazón, además resaltó que al enterarse de la llegada de Carlo Ancelotti como estratega blanco se emocionó y lo llamó para felicitarlo.

Pese a la despedida, Ramos dijo que no es un adiós definitivo, sino que en el futuro volverá a la entidad y eso lo tiene seguro.