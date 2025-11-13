Homenaje: Raphael es la persona del año en los Latin Grammy

Raphael conmovió a todos con un emotivo discurso.
El cantante español, considerado una leyenda de la música hispana, celebró más de seis décadas de carrera durante su participación en los Latin Grammy.
Raphael fue reconocido por la Academia Latina de la Grabación como la persona del año en Las Vegas, Estados Unidos.
El artista recibió el premio entre vitoreos y aplausos de manos de Enrique Bunbury y Manuel Abud, CEO de La Academia.
"Gracias por entender mis canciones, mi arte, por estos años maravillosos. Todo es mío, y todo me lo voy a llevar. Cuando me vaya esta noche voy a ser el hombre más feliz del mundo, una vez más, dijo entre lágrimas de alegría Raphael.
Raphael
Es un cantante y actor español que ha destacado en la industria por su amplio rango vocal y su presencia escénica. Ha vendido más de 70 millones de álbumes hasta en siete idiomas, durante más de 60 años de carrera, siendo un pionero de las baladas románticas desde principios de la década de los 60 hasta la actualidad.
Estrellas presentes
- Enrique Bunbury
- Marco Antonio Solís
- Fito Páez
- Susana Baca
- Aitana
- Pablo López
- Gaby Moreno
- Café Quijano
- Carín León
- Silvia Pérez Cruz
- Mestrinho
- Willy Chirino
- Víctor Manuelle
- Eddy Herrera
- Vanesa Martín
- David Bisbal
- Rozalén