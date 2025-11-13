Homenaje: Raphael es la persona del año en los Latin Grammy

-

Raphael conmovió a todos con un emotivo discurso.

El cantante español, considerado una leyenda de la música hispana, celebró más de seis décadas de carrera durante su participación en los Latin Grammy.

Raphael fue homenajeado como Persona del Año por la Academia. (Foto: X)

Raphael fue reconocido por la Academia Latina de la Grabación como la persona del año en Las Vegas, Estados Unidos.

El artista recibió el premio entre vitoreos y aplausos de manos de Enrique Bunbury y Manuel Abud, CEO de La Academia.

Enrique Bunbury y Manuel Abud entregaron el galardón al cantante. (Foto: X)

"Gracias por entender mis canciones, mi arte, por estos años maravillosos. Todo es mío, y todo me lo voy a llevar. Cuando me vaya esta noche voy a ser el hombre más feliz del mundo, una vez más, dijo entre lágrimas de alegría Raphael.

Raphael

Es un cantante y actor español que ha destacado en la industria por su amplio rango vocal y su presencia escénica. Ha vendido más de 70 millones de álbumes hasta en siete idiomas, durante más de 60 años de carrera, siendo un pionero de las baladas románticas desde principios de la década de los 60 hasta la actualidad.

La ceremonia reunió a grandes estrellas de la música hispana. (Foto: X)

Estrellas presentes

Enrique Bunbury

Marco Antonio Solís

Fito Páez

Susana Baca

Aitana

Pablo López

Gaby Moreno

Café Quijano

Carín León

Silvia Pérez Cruz

Mestrinho

Willy Chirino

Víctor Manuelle

Eddy Herrera

Vanesa Martín

David Bisbal

Rozalén