¿Por qué Raschel Paz lleva un listón negro en la banda?

Un listón negro en la banda que identifica a Raschel Paz como Miss Universe Guatemala, llamó la atención. ¿Por qué lo lleva puesto?

La reina guatemalteca viaja rumbo a Tailandia para competir en el certamen que durará varios días hasta la gala, que se realizará el 21 de noviembre de 2025.

Foto: TV Azteca.

Durante su despedida en vivo, desde el Aeropuerto Internacional La Aurora, Paz lució el nombre que la identifica como ganadora del país y en la tela llevaba el broche negro, en señal de luto.

Significado del accesorio de Raschel Paz

El motivo por el que la guatemalteca lleva esta señal, se debe al fallecimiento de la Reina Sirikit de Tailandia, el pasado 24 de octubre, actualmente el país se encuentra en luto nacional.

Foto: Oficial.

Oscar Flores, director de Miss Universe Guatemala explicó a Soy502, que esta es una forma de acompañar al pueblo tailandés, en este significativo momento de su historia.

Según el encargado de la organización en Guatemala, las reinas se unirán al luto nacional, que durará 6 meses, con un calendario lleno de homenajes y rituales en su nombre y el de la Familia Real.

Acerca de la Reina Sirikit de Tailandia

Era la viuda del rey Bhumibol Adulyadej, falleció a los 93 años, marcando el fin de una era y el inicio de un extenso duelo. Su partida representa una pérdida para quienes la consideraban "madre de la nación".

La monarca falleció a causa de una infección sanguínea que agravó su ya delicado estado de salud, poniendo fin a una vida marcada por la devoción al pueblo tailandés.