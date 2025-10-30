La emotiva despedida de Raschel Paz rumbo a Miss Universe

Raschel Paz, representante de Guatemala, fue despedida por familiares, amigos y fanáticos en el Aeropuerto Internacional La Aurora, rumbo a Miss Universe.
La guatemalteca viaja a Tailandia para desenvolverse en las actividades de que se desarrollarán en Asia, incluyendo la gala final el 21 de noviembre de 2025.
La joven lució un elegante vestido blanco con una imponente capa de dejó ver su elegancia y estilo.
Los padres fueron abordados acerca de su sentir al ver a su pequeña tomar un vuelo para representar a todo un país.
"Va a ser un gran papel, ha trabajado mucho", dijo su padre.
"La felicidad de ella es el orgullo de nosotros, le deseo toda la suerte del mundo pues se lo merece y le pedimos a los guatemaltecos que la apoyen, desde que era chiquita decía que iba a ser 'miniverso' y se le hizo, espero que logre todos sus anhelos", agregó su mamá.
Raschel también fue despedida por el equipo de la organización, que la ayudaban a acomodar su túnica, y con sus poses para las cámaras previo al abordaje.
"Quiero expresar mi agradecimiento por que han estado conmigo desde el día 1, estén al pendiente, gracias por su apoyo y palabras de aliento, expresó la reina de belleza.
Previo al viaje Raschel acudió a la iglesia para bendecir la corona y la banda como Miss Unvierse Guatemala, mostrando su fe. "Guatemala, ahora sí, con la bendición de Dios y el corazón lleno de gratitud. Hoy no oro para ganar, sino para representarte a Tí y a mi país de la mejor manera, que quienes me vean, puedan verte a Tí, a través de mí", dijo.
Detalles
Previo a la gala final, las candidatas realizan actividades protocolarias y turísticas, además se realizan diversas competencias y pasan por entrevistas personales para que el jurado las conozca mejor.
Los jueces evalúan aspectos como personalidad, inteligencia, empatía, dicción y presencia escénica en las distintas rondas, es por ello que en la gala se llega al top 20.
La elegida recibe la corona y el título de Miss Universo por un año y durante su reinado, trabaja con la organización para promover causas sociales, también recibe un paquete de premios que incluye dinero en efectivo, viajes y oportunidades profesionales.
