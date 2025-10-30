Versión Impresa
La emotiva despedida de Raschel Paz rumbo a Miss Universe

  • Por Selene Mejía
30 de octubre de 2025, 10:54
Así fue la despedida de Miss Universe GHuatemala, Raschel Paz. (Foto: TV Azteca Guatemala)

Raschel Paz, representante de Guatemala, fue despedida por familiares, amigos y fanáticos en el Aeropuerto Internacional La Aurora, rumbo a Miss Universe. 

La guatemalteca viaja a Tailandia para desenvolverse en las actividades de que se desarrollarán en Asia, incluyendo la gala final el 21 de noviembre de 2025. 

raschel paz miss universe guatemala despedida 1
Foto: TV Azteca Guatemala.

La joven lució un elegante vestido blanco con una imponente capa de dejó ver su elegancia y estilo. 

Los padres fueron abordados acerca de su sentir al ver a su pequeña tomar un vuelo para representar a todo un país. 

"Va a ser un gran papel, ha trabajado mucho", dijo su padre.

raschel paz miss universe guatemala despedida 4

"La felicidad de ella es el orgullo de nosotros, le deseo toda la suerte del mundo pues se lo merece y le pedimos a los guatemaltecos que la apoyen, desde que era chiquita decía que iba a ser 'miniverso' y se le hizo, espero que logre todos sus anhelos", agregó su mamá. 

Raschel también fue despedida por el equipo de la organización, que la ayudaban a acomodar su túnica, y con sus poses para las cámaras previo al abordaje. 

"Quiero expresar mi agradecimiento por que han estado conmigo desde el día 1, estén al pendiente, gracias por su apoyo y palabras de aliento, expresó la reina de belleza.

raschel paz miss universe guatemala despedida 2
Foto: TV Azteca Guatemala.

Previo al viaje Raschel acudió a la iglesia para bendecir la corona y la banda como Miss Unvierse Guatemala, mostrando su fe. "Guatemala, ahora sí, con la bendición de Dios y el corazón lleno de gratitud. Hoy no oro para ganar, sino para representarte a Tí y a mi país de la mejor manera, que quienes me vean, puedan verte a Tí, a través de mí", dijo.

raschel paz miss universe guatemala despedida 5
Foto: Instagram.

raschel paz miss universe guatemala despedida 6
Foto: Instagram.

Detalles 

Previo a la gala final, las candidatas realizan actividades protocolarias y turísticas, además se realizan diversas competencias y pasan por entrevistas personales para que el jurado las conozca mejor.

Los jueces evalúan aspectos como personalidad, inteligencia, empatía, dicción y presencia escénica en las distintas rondas, es por ello que en la gala se llega al top 20. 

La elegida recibe la corona y el título de Miss Universo por un año y durante su reinado, trabaja con la organización para promover causas sociales, también recibe un paquete de premios que incluye dinero en efectivo, viajes y oportunidades profesionales.

