"Guatemala, el trabajo está hecho": Raschel Paz en Miss Universe

Raschel Paz, representante de Guatemala, pasó por la entrevista oficial en Miss Universe y dejó un poderoso mensaje acerca de cómo le fue.

La guatemalteca mostró el look que eligió para este momento, uno de los más importantes, pues en él, califican la capacidad de comunicación, el carácter, la fluidez, la inteligencia y la esencia de las candidatas, cara a cara.

"Guatemala, el trabajo ya está hecho", expresó, dejando todo en las manos de Dios, en quien ella confía.

"La entrevista con el jurado fue un hito que jamás olvidaré. Nunca me había sentido tan en calma como en este momento y es que, esta vez, fue diferente, supe que no estaba sola, que Dios estaba conmigo guiándome en cada palabra, en cada respuesta", expresó.

"Fue su paz la que me permitió respirar profundo y dar lo mejor de mí. Cada oración, cada pensamiento positivo, cada palabra de apoyo que recibí de todos los que estuvieron a mi lado, me dio fuerzas y me recordó que no hay camino sin propósito. Gracias a todos los que me sostuvieron con su fe. Este logro es de todos nosotros, porque lo alcanzamos juntos. Que siempre recordemos que con fe y trabajo, todo es posible", afirmó.

Foto: Oficial.

En la publicación agregó algunos versículos bíblicos que han sido los que le han sostenido.

La final

Miss Universo 2025 se realizará en Tailandia el próximo viernes 21 de noviembre, a las 7:00 a.m., hora de Guatemala.

MIRA:

