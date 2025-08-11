Las razas de perros que más y menos pelaje pierden

Elegir la raza adecuada facilita el cuidado y bienestar de tu mascota.
La pérdida de pelaje en los animales domésticos como los gatos y los perros es un proceso fisiológico natural que varía considerablemente entre razas, siendo un factor determinante para cuando desees tener una mascota.
Las siguientes tres razas se caracterizan por tener un pelaje denso y por mudar grandes cantidades de pelo, especialmente en primavera y otoño, debido a que se adapta a los cambios de temperatura.
1. Husky siberiano
Tiene un pelaje doble muy denso que le permite adaptarse al invierno y requiere mantenerlo recortado durante el verano. Según el AKC, el husky siberiano muda por completo dos veces al año.
2. Golden retriever
Esta popular raza posee un pelaje doble e impermeable que se renueva de forma continua, prácticamente a diario, aunque con periodos de muda entre una a dos veces por año.
3. Pastor alemán
Conocido por su inteligencia y olfato desarrollado, el pastor alemán cuenta con pelaje doble con una capa interna suave, una externa densa y suele perder pelo constantemente.
Por su parte, las siguientes razas han ganado popularidad por su escasa pérdida de cabello, siendo las más ideales para quienes son alérgicos.
1. Caniche
También conocido como poodle, su pelaje rizado, denso e hipoalergénico evita que desprenda pelaje constantemente, siendo recomendado por el AKC para personas alérgicas.
2. Xoloitzcuintli
Los ejemplares de la raza sin pelo, proveniente de México, no tienen ningún tipo de muda, lo que los convierte en una excelente opción para personas sensibles a los alérgenos.
3. Schnauzer
A pesar de tener un pelaje doble compuesto por una capa externa áspera y una interna más suave, los schnauzer no botan pelo fácilmente debido a que suele rizarse, haciendo que se entrelace su pelaje.