La razón por la que Bad Bunny no pudo cantar con Trevor Noah en los Grammy (video)

Trevor Noah se acercó a la mesa de Bad Bunny para cantar "Debí tirar más fotos" e inició el coro, sin embargo, el Conejo no emitió voz, pero hay una fuerte razón para hacerlo.

¿Por qué no coreó con el presentador y por qué pudo presentar su espectáculo en la 68.ª edición de los Grammy 2026?

Bad Bunny fue uno de los artistas más aclamados en la gala, llevándose varios galardones gracias a su álbum. Los asistentes esperaban verlo presentar su espectáculo, incluso corear la famosa canción junto a Trevor pero no ocurrió.

Foto: AFP.

Durante la ceremonia, el presentador Trevor Noah entrevistó a Bad Bunny y destacó el trabajo que el artista viene realizando en favor de Puerto Rico.

"Para quienes no lo saben, Bad Bunny tiene su residencia en Puerto Rico y ha realizado diversas gestiones para beneficiar a los puertorriqueños, además de invertir en la economía local", dijo.

Ante los elogios, el cantante se mostró visiblemente tímido, en ese momento Trevor explicó que Benito no se presentaría en el escenario de los Grammy 2026 debido a su participación en el "Super Bowl 2026", compromiso que le impide actuar en otros eventos.

"Me encantaría, pero no puedo. Llegué pensando que iba a tocar, pero no es posible", comentó Bad Bunny entre risas. Incluso cuando el presentador le pidió que cantara solo el coro o tarareara una canción, el artista se negó, señalando que existe un contrato de por medio.

"No puedo, no me metas en problemas", respondió con humor el puertorriqueño, quien minutos después ganó el premio a Mejor Álbum Urbano. En su mensaje final, Bad Bunny no dudó en enviar palabras de aliento a los latinos que viven en Estados Unidos, invitándolos a luchar con amor y no con odio.

