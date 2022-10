Reaparece Gaby Ruffo, tras años de haber abandonado su carrera

La hermana de Victoria Ruffo, Gaby Ruffo, quien cobró popularidad cuando fue presentadora del programa infantil TVO, en la década de los 90, se alejó de los escenarios durante varios años por una importante razón.

La también actriz ha sido muy reservada en su vida personal y profesional.

Pero su contundente decisión de dejar su carrera artística habría tenido una razón, misma que ella ha mencionado en varias ocasiones.

Foto: Instagram

Gaby fue interrogada por la prensa durante el lanzamiento de una novela protagonizada por su hermana, Victoria Ruffo.

En esta, la actriz mencionó que dejó a un lado la conducción y actuación para enfocarse de lleno a la escritura. "Tomé la decisión de dedicarme fuerte a eso", dijo en ese entonces.

De ahí que fuera parte del equipo literario de la obra en mención, un hecho por el que se mostró agradecida y satisfecha.

Centrada en las letras

Gaby dejó en claro que no tenía contemplado su regreso al mundo del espectáculo, porque notó que en México se limitan a una sola profesión.

"Si eres actriz, no puedes ser director. Si eres conductora no puedes ser escritora. Me di cuenta y para mí era muy importante escribir", recalcó.

Desde entonces, Gaby Ruffo ha participado en la escritura de guiones para novelas exitosas, como "El color de la pasión". La actriz es recordada por su icónica conducción en el programa para niños TVO, transmitido desde junio 1991 a diciembre de1992.