La razón de la visita de Angélica María y Angélica Vale

Luego de que se filtraran imágenes de Angélica María y Angélica Vale en Antigua Guatemala, se dio a conocer la razón de su visita.
Las actrices mexicanas fueron captadas en la iglesia San Francisco El Grande y se tomaron fotos con algunos fans, posando además co Fray Edwin Alvarado, párroco de la iglesia y una fan guatemalteca.
¿A qué vinieron al país?
Angélica Vale y Angélica María son embajadoras de "Food for the poor", y viajaron al país donde conocieron a sus niños apadrinados a través de Ángeles de la Esperanza y compartieron momentos inolvidables de amor y risas.
"Desde abrazos y sonrisas hasta historias de fe, este viaje nos recordó que el apadrinamiento cambia vidas, tanto para los niños como para los padrinos", afirmó la organización donde se aprecian las fotos.
"Food for the poor"
Se trata de un programa que brinda a los niños hogares seguros, comida nutritiva, educación y apoyo emocional vital, a través de la generosidad de patrocinadores.
