Indignación en redes sociales por muerte de reina de belleza, Nohemí Gómez

-

Nohemí Gómez, reina de belleza de Quiché, fue reportada como fallecida el miércoles 30 de agosto.

Indignación provocó entre los guatemaltecos en redes sociales el trágico final de la reina de la Feria 2023-2024 de San Juan Cotzal, Quiché, María Nohemí Gómez.

Gómez fue reportada como fallecida el miércoles 30 de agosto, y se sabe que decidió ponerle fin a su vida tras sufrir una serie de ataques y acoso en redes sociales, situación que provocó que sufriera de problemas de depresión.

Luego de que la historia de Nohemí trascendió, los usuarios de redes sociales no tardaron en manifestarse en redes sociales, con varios mensajes deseándole descanso eterno a la reina de belleza y con otros haciendo un llamado a la conciencia de aquellas personas que hacen sentir mal con sus comentarios.

"No tenemos ningún derecho, ¡NINGUNO! Para opinar sobre el cuerpo, vestuario, condición económica, trabajo o profesión de alguien; siempre he dicho, ocúpese de su vida y ya (...)", "Qué triste, por eso debemos de pensar antes de comentar porque no sabemos el daño psicológico que podemos estar ocasionando", "Hay gente que como que no fuera consciente que tarde o temprano llegarán a ser MADRES o PADRES, y todo lo que hicieron o dijeron les caerá no a ellos, sino a sus hijos.

Pero bueno siempre habrán personas así. Q.D.E.P. Resignación a su familia", "Es lamentable que existan personas tan duras de corazón. Durante la actividad de señorita Quiché vi personas criticando a las señoritas que no les gusto hasta se burlaban de su físico,hasta incluso la señorita quiché actual le están tirando críticas tan duras. Que lamentable que no piensen que todo lo que dicen están afectando mentalmente... Que descanse en paz" y "Realmente es increíble como hay palabras que pueden destruirnos emocionalmente", fueron algunos de los comentarios que escribieron los usuarios.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

¿Quién era Nohemí?

Nohemí era originaria de la aldea conocida como San Felipe Chenta Cotzal, Quiché, y le decían cariñosamente "Mimi". Tras confirmarse su deceso, en redes sociales sus amigos cercanos lamentaron que la reina de belleza haya decidido ponerle fin a su vida, esto por los constantes acosos que recibía en redes sociales.

La joven recientemente había participado en el certamen Señorita Quiché, donde buscó la corona para representar a su departamento. Nohemí además de dedicarse al mundo de la belleza también era profesional de la enfermería.

En cuanto a su causa de muerte, las autoridades competentes no han confirmado los detalles oficiales.

(Foto: captura de pantalla)

Los últimos mensajes

Dos días antes del suceso, la reina de belleza compartió su última publicación en Facebook, donde se lee este mensaje:

"Aquí todos somos hipócritas, incluyéndome a mí; porque sé quienes hablan mal de mí y aún así le sigo hablando normal", el texto fue una republicación de otra cuenta.

(Foto: captura de pantalla)

Cabe destacar que en su historial de publicaciones, Nohemí compartía constantemente imágenes con frases muy fuertes. En un segundo mensaje resaltó el mensaje: "Algún día ENTENDERÁS por qué Dios permitió que pasaras POR TANTO".