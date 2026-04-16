“Era necesario ganar”: las reacciones de los jugadores de Municipal tras el Clásico

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Municipal no solo se quedó con el Clásico 337 ante Comunicaciones, sino que también reforzó su confianza de cara al cierre del torneo, en una victoria que dejó sensaciones claras dentro del vestuario rojo.

Uno de los que valoró el impulso anímico fue Rodrigo Saravia, quien destacó la reacción del equipo tras la derrota ante Antigua. El mediocampista subrayó el carácter del grupo y el esfuerzo colectivo, además de resaltar su regreso a la titularidad como fruto del trabajo silencioso. Para el centrocampista, el triunfo era necesario y llega en un momento clave para encarar con fuerza la recta final del Clausura.

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En la misma línea, José Morales puso énfasis en el orden y la solidez del equipo como base del resultado. El jugador reconoció la dificultad del Clásico, pero insistió en que ganar en casa era fundamental, más aún con varios equipos peleando en la parte alta. También dejó claro que el objetivo es cerrar en primer lugar y llegar en plenitud a la fase final.

El gran protagonista de la noche fue José Carlos Martínez, autor del gol del triunfo. El delantero admitió que el equipo pudo ampliar la ventaja, pero destacó la insistencia mostrada durante todo el partido. A nivel personal, reconoció que ha sido un torneo irregular, aunque reafirmó su postura: autocrítica, trabajo y silencio. Para el "Flaco", no hay margen de duda en este tramo del campeonato y el equipo debe consolidar su rendimiento.