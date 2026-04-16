El Clásico el rojo: Municipal supera a Comunicaciones con un gol del "Flaco" Martínez

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Municipal se quedó con el Clásico 337 en el estadio El Trébol y duermen como líderes de la clasificación.

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Luego de un solitario tanto de José Carlos Martínez, los rojos dejaron atrás la mini mala racha de dos encuentros sin sumar de a tres, al derrotar 1-0 a Comunicaciones en el duelo que acaparó los reflectores de la fecha 20 del torneo Clausura 2026.

FT | MUNICIPAL 1-0 comunicaciones



EL ROJO MANDA EN LA CAPITAL.



¡Somos #ElEquipoDelPueblo! @BetcrisGuate pic.twitter.com/lcrslAJSmz — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) April 16, 2026

El conjunto local fue el que más intentó y el que tuvo el control del juego en la mayoría del tiempo. Las primeras de peligro llegaron en oportunidades de Cristian Hernández (minuto 14), José Mena (27) y Pedro Altán (28), pero no tuvieron mucha suerte. Del otro lado, lo más peligroso fue un remate desde fuera del área de Janpol Morales (30) y otro disparo de Omar Duarte (52), que a duras penas incomodó a Braulio Linares.

Y fue en el minuto 63, cuando el "Flaco" apareció perfecto en el área para cazar un tiro de esquina de "Cheka" Hernández, ganar en lo alto a una defensa que lo dejó descubierto, y desatar la locura entre los presentes en el estadio. Además, fue doble festejo para el atacante escarlata, quien finalmente luego de varias jornadas llegó a la cifra de 100 anotaciones en Liga Nacional con la camisola de Municipal.

De esta manera, los ediles dormirán como los nuevos líderes del Clausura 2026, mientras que los albos quedan terceros en la clasificación, esperando a lo que pase en el resto de juegos. En la pelea por la permanencia, los cremas se complican un poco la vida, pues tanto Marquense como Guastatoya ya sumaron en sus respectivos duelos, mientras que Malacateco, Mictlán y Achuapa encararán sus partidos de esta fecha este jueves, para saber que tan apretada llegará la lucha por la salvación a las últimas dos jornadas.