Así reaccionó Selena Gómez a su "romance" con Chris Evans (video)

Selena Gómez apareció en público y su inesperada reacción sobre su "relación" con Chris Evans sorprendió a sus seguidores.

La cantante Selena Gómez sigue siendo noticia, esto desde que en redes sociales circularon unas fotografías en donde supuestamente inició una relación amorosa con el famoso actor, Chris Evans.

Hace unos días, la interprete de "Love You Like A Love Song", no pasó desapercibida cuando se encontraba cenando en un exclusivo restaurante de California, y tras su salida la prensa la abordó para saber más de su "relación".

A pesar de que habían muchas cámaras en el lugar, Selena reaccionó de una forma poco inusual ante los reporteros, pues no emitió ningún comentario al respecto sobre Evans y siguió su destino tapándose el rostro y con la mirada hacia abajo.

View this post on Instagram

¿Son novios?

Hasta el momento la pareja de celebridades no ha emitido ningún comentario al respecto para desmentir o afirmar los rumores de noviazgo.

Mientras los seguidores de ambos aseguran que las fotografías que se viralizaron no son recientes y son de años atrás.

