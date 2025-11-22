El Real Madrid, ante las dudas y la buena racha del Elche

El Real Madrid afronta este domingo (2:00 p.m.) su visita al Elche, por la jornada 13 de la Liga Española 2025-2026, con la presión de sumar tres puntos que le permitan recuperar el liderato y reencontrarse con las buenas sensaciones.
OTRAS NOTICIAS: ¡Dulce regreso! Barcelona golea al Athletic en su vuelta al Camp Nou
El equipo de Xabi Alonso llega a este compromiso después de dos tropiezos consecutivos: la derrota 1-0 ante el Liverpool en Anfield por la Champions League y el empate frente al Rayo Vallecano, también como visitante, en la fecha anterior del torneo local.
Estos resultados han comprimido la parte alta de la tabla, ya que el Barcelona goleó 4-0 al Athletic de Bilbao y alcanzó al conjunto merengue en puntos (31), tomando la cima gracias a una mejor diferencia de goles. Por ello, el Madrid está obligado a reaccionar para evitar ceder terreno en un momento clave del campeonato.
El reto para los blancos será aún mayor por las bajas defensivas. Xabi Alonso prácticamente no contará con dos de sus centrales titulares: Éder Militão y Antonio Rüdiger, ambos lesionados por molestias musculares.
En ataque, todas las miradas están puestas en Kylian Mbappé. La estrella francesa encadena dos partidos sin anotar y busca reencontrarse con el gol para liderar la ofensiva madridista junto a Vinicius Junior, otra de las piezas clave para este encuentro.