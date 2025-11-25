Un Real Madrid en crisis visita a un peligroso Olympiacos

-

Tras encadenar tres partidos sin ganar, el Real Madrid se ha quedado sin red y el miércoles (2:00 p. m.) visita al Olympiacos con la obligación de sumar una victoria para desactivar una crisis que acecha al equipo blanco.

A la dificultad de visitar un país en el que el Real Madrid nunca ha ganado en sus nueve visitas anteriores (tres empates y seis derrotas), se le añadieron otras dos este mismo martes: el portero belga Thibaut Courtois se perderá el encuentro por una gastroenteritis y el central Dean Huijsen, con molestias en una rodilla, se quedan en la capital española.

Se unen en la repleta enfermería a Dani Carvajal, Éder Militao, Antonio Rüdiger, David Alaba y Franco Mastantuono.

Tras ganar hace un mes justo al Barcelona en el primer Clásico de la temporada (2-1), al equipo dirigido por Xabi Alonso parecía ir sobre ruedas: líder destacado de LaLiga e invicto en Europa.

Pero una derrota en Liverpool en la última jornada de Champions y dos empates consecutivos en el campeonato español (frente a los modestos Rayo Vallecano y Eche) ha disparado todas las alarmas en la capital española.

Lo cierto es que los brotes verdes que se vieron en el Mundial de Clubes, al poco de acceder el técnico al banquillo blanco, parecen haberse marchitado.

En circunstancias normales, la visita del Real Madrid al Olympiacos no debería suponer una gran dificultad para el 15 veces ganador de la Copa de Europa, pero el momento actual puede acabar traicionando a los blancos.