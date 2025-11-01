Real Madrid golea al Valencia antes de pensar en el Liverpool

El Real Madrid impuso su jerarquía este sábado en el estadio Santiago Bernabéu al derrotar con contundencia 4-0 al Valencia, en partido correspondiente a la jornada 11 de la Liga Española.
El conjunto merengue dominó desde el inicio y abrió el marcador al minuto 19, cuando Kylian Mbappé convirtió con seguridad un penal. El francés amplió la ventaja al 31 tras una gran jugada colectiva que lo dejó frente al arco rival.
Antes del descanso, Jude Bellingham se sumó a la fiesta madridista con el 3-0 al minuto 44, confirmando el dominio absoluto del equipo de Xabi Alonso. En la segunda mitad, el Real Madrid mantuvo el control del encuentro y cerró la goleada con una joya de Álvaro Carreras al 82, quien clavó un potente disparo en la escuadra para el 4-0 definitivo.
Con esta victoria, el Real Madrid continúa firme en el liderato de LaLiga, mientras que el Valencia se aleja de los puestos europeos tras una noche difícil en la capital española.
Por otro lado, los merengues de Alonso ya pueden pensar en el juego del martes contra el Liverpool en Anfield, por la fecha 4 de la fase de liga de la Champions League.