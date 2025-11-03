Real Madrid y Liverpool con electrizante duelo en Champions

-

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, vuelve a Anfield para enfrentarse a su antiguo equipo, el Liverpool, en Champions, tras un inicio de temporada casi perfecto con el club blanco. El juego será este martes, a las 2:00 p.m.

Mientras el campeón de la Premier League sólo ha conseguido dos victorias en sus últimos ocho partidos, el cuadro madridista mejora cada semana bajo la batuta del entrenador vasco y se encuentra en un gran momento.

Los campeones europeos en 15 ocasiones vencieron el 26 de octubre al Barcelona en el Clásico y buscan asestar un nuevo golpe sobre la mesa en otro duelo de alto calibre, frente al Liverpool de Arne Slot.

Su única derrota esta temporada se remonta a finales de septiembre cuando cayó ante el Atlético por 5-2. Pero, desde entonces, los pupilos de Alonso han progresado rápidamente.

Muchos aficionados del Liverpool esperaban que el prometedor técnico español tomara las riendas en Anfield cuando Jürgen Klopp anunció su marcha al final de la temporada 2023-2024.

Elegante con el balón, Alonso fue el cerebro del mediocampo del Liverpool entre 2004 y 2009 y pieza clave en la conquista de la Liga de Campeones de 2005 en Estambul, antes de irse al Real Madrid.

Ahora, intentará amargar a los hinchas "reds" en su regreso a Anfield para demostrar además que su plantilla puede luchar por los grandes trofeos, mientras sigue adaptándose a su estilo.