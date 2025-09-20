Militao y Mbappé mantienen el pleno de victoria del Madrid en La Liga

-

Real Madrid sigue invicto en La Liga tras imponerse este sábado al Espanyol (2-0), en el Santiago Bernabéu, en la quinta jornada, y saca ahora cinco puntos de manera provisional al Barcelona, que jugará el domingo ante el Getafe.

El planteamiento del cuadro catalán fue simple pero efectivo en un primer tramo: mantener las líneas juntas para aguantar atrás y salir al contragolpe, dando algún que otro susto en la portería defendida por el belga Thibaut Courtois.

De esta manera, cedió el esférico al Madrid, que llegó a disfrutar incluso un 70% de la posesión, aunque sin crear ocasiones de peligro.

Un latigazo del central brasileño Éder Militao (22) abrió el marcador, ventaja que amplió con otro zarpazo el francés Kylian Mbappé (47), que alarga su idilio con el gol al lograr el quinto desde el inicio del campeonato (más otros dos en Champions).

Con la victoria en el bolsillo, Xabi Alonso dio entrada al inglés Jude Bellingham (89), que jugó por primera vez esta temporada tras operarse del hombro en verano, en otra de las grandes noticias para los merengues.

El cuadro blanco acaba así otra semana pletórica, tras ganar al Olympique de Marsella (2-1) el martes en la Liga de Campeones, mientras que los periquitos, que sufrieron su primera derrota del curso, quedan terceros con diez puntos, a la espera de lo que hagan el resto de equipos de la zona alta.