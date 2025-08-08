Real Madrid presenta su tercera equipación para la temporada

-

Real Madrid presentó de manera oficial este viernes la que será su tercera equipación para esta temporada, que está por comenzar, una semana antes de encarar el inicio de La Liga frente al Osasuna.

Vestidos de un azul "inspirado en las gradas del Santiago Bernabéu", así salieron varias de las figuras del conjunto madridista, tanto del plantel masculino como femenino, para lucir la camisola que seguramente utilizarán en varios partidos durante la campaña.

Todo esto, mientras el equipo de Xabi Alonso continúa con su pretemporada, en la que el enfoque ha sido la puesta a punto físicamente de todos sus jugadores y la integración de los fichajes más recientes.

Real Madrid reportedly beat Leganés today in a behind-closed-doors friendly ⛔️ pic.twitter.com/HxHe9884mb — 433 (@433) August 8, 2025

Con eso en la mente, el conjunto madridista también explicó que, tras la sesión de entreno, se disputó un partido amistoso a puerta cerrada frente al Leganés, en el que el equipo remontó para quedarse con la victoria 4-1, en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Según múltiples informes de medios españoles, las anotaciones del cuadro blanco fueron de Brahim Díaz, Dean Huijsen, Éder Militao y el canterano Thiago Pitarch, estos dos últimos ingresando de cambio, en un partido en el que todos, salvo Bellingham, Mendy y Éndrick (todos en recuperación), tuvieron minutos.