Real Madrid viaja a Austria para amistoso previo a su estreno

El Real Madrid culminó los preparativos para el único encuentro amistoso que disputará este martes (11:00 a.m.) durante su breve pretemporada, frente al WSG Tirol de Austria. Xabi Alonso ultimó los detalles finales durante la sesión de entrenamiento previa al debut del equipo en la Liga española.

Este duelo servirá como carta de presentación del nuevo proyecto que lidera Xabi Alonso, cuyos primeros indicios ya se habían dejado ver en el Mundial de Clubes. Tras apenas 24 días de descanso y una preparación que apenas alcanza las dos semanas, el conjunto merengue inicia su actividad con la plantilla aún inmersa en una exigente carga física.

Después de una exigente doble jornada el domingo, el lunes se realizó una única sesión de trabajo, aunque extensa. Los jugadores comenzaron en el gimnasio antes de pasar al campo, donde iniciaron con ejercicios físicos previos al trabajo con balón. Se realizaron prácticas de posesión, partidos entre dos equipos de diez futbolistas y una fase táctica en la que Alonso hizo ajustes y correcciones.

✅ ¡Nuestros convocados!

@WSGTirol pic.twitter.com/qXIi4Mg9iN — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 11, 2025

Bajas confirmadas

Varios jugadores no participaron del entrenamiento y tampoco estarán disponibles para el duelo ante el WSG Tirol, ni para el inicio de LaLiga la próxima semana. Se trata de Jude Bellingham, Endrick, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga, quien sufrió un esguince de tobillo y se convierte en el primer lesionado de la pretemporada madridista.

Este será el único ensayo del Real Madrid antes del arranque oficial de la temporada, y también marcará el debut de Álvaro Carreras con el primer equipo, quien regresa al club tras su salida en 2020.