¿Se van de España? Barcelona y Villarreal piden jugar en Miami

La Federación Española de Futbol (RFEF) anunció este lunes que ha dado luz verde para elevar la petición a UEFA y FIFA de deslocalizar el partido liguero Villarreal-Barcelona del Estadio de la Cerámica al Hard Rock Stadium de Miami el próximo 20 de diciembre.

La solicitud la han realizado Barcelona y Villarreal para la celebración del partido correspondiente a la jornada 17 en Estados Unidos, una petición que nació desde el club culé con el gran apoyo que reciben de los aficionados en el continente americano.

"Tras recibir y comprobar la documentación recibida, y después de la aprobación de la Junta Directiva, la Real Federación Española de Futbol elevará a UEFA la petición para el inicio de los trámites para la ulterior autorización por la FIFA", detalló el organismo en un comunicado.

➡️ La Junta Directiva de la RFEF ha dado su visto bueno a la tramitación de la solicitud realizada por @FCBarcelona y @VillarrealCF para la… pic.twitter.com/e9O2B5XVfa — RFEF (@rfef) August 11, 2025

Según la prensa española, si la UEFA concede el permiso, la FIFA tendrá la última palabra para que se organice el encuentro en tierras estadounidenses, una propuesta que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, persigue desde hace tiempo.

La celebración de un partido oficial de campeonato en el extranjero sería una novedad mundial, aunque numerosas competiciones, como las Supercopas de España, Italia y Francia, ya se han deslocalizado fuera del territorio de sus respectivas federaciones.