El Real Madrid visita al Bilbao con la obligación de romper su racha de empates

-

El Real Madrid visita este miércoles 3 de diciembre (12:00 m.) al Athletic de Bilbao en San Mamés con la obligación de salir de su pequeña crisis.

Los tres empates seguidos en la liga española y la pérdida del liderato en la anterior jornada han encendido las alarmas, mientras el Bilbao llega reforzado tras vencer al Levante.

El equipo de Xabi Alonso no ha rendido fuera del Bernabéu y atraviesa su etapa más irregular desde la llegada del técnico, quien reconoció las dificultades para ganar a domicilio, pero confía en que el grupo revertirá la situación en su visita al País Vasco.

La presión aumenta tras igualar ante el Rayo, Elche y Girona, y "La Catedral" exige carácter ante un Athletic que marcha octavo. Con el duelo ante el Manchester City de Pep Guardiola del miércoles de la próxima semana, Xabi necesita una victoria que calme las aguas.

Carreras apunta a regresar al once en la izquierda, con Rüdiger y Militao en el centro de la zaga. En ataque, la dupla conformada por Vinícius y Mbappé sería nuevamente la apuesta del estratega para volver a la senda del triunfo.

Vinicius ha sido señalado en partidos recientes por su falta de gol. (Foto: Real Madrid)

Así jugaría

Xabi mandaría al terreno de juego a sus mejores jugadores disponibles y con Valverde como lateral derecho improvisado ante la baja de Carvajal y debido a que Trent no ha alcanzado su mejor nivel tras salir de una lesión, aunque sí ha entrado en la lista de convocados.

Probable alineación titular: Courtois, Valverde, Militao, Rüdiger, Carreras, Tchouaméni, Camavinga, Güler, Bellingham, Vinícius y Mbappé.