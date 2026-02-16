¿Revancha? El Real de Mbappé y Vinicius contra el Benfica de Mourinho

-

El astro francés Kylian Mbappé, imparable esta temporada, debe encontrar en el brasileño Vinicius, muy irregular este curso, el socio en ataque que necesita el Real Madrid para aspirar a títulos, un camino que empieza este martes (2:00 p.m. en vivo por ESPN) en Lisboa. El Benfica de José Mourinho pondrá a prueba en la ida del play-off de Champions a la dupla merengue.

La disponibilidad de Mbappé, máximo goleador y mejor jugador del equipo esta temporada, es una buena noticia para el entrenador Álvaro Arbeloa, pero plantea la duda de si los blancos pierden demasiado equilibrio cuando forma pareja de ataque con Vinicius.

Ese problema se agrava cuando se une Jude Bellingham, pero el inglés está lesionado y, por tanto, no jugará ante el equipo de Mourinho en Lisboa.

Las tres estrellas fueron titulares con el Real Madrid en la fase de liguilla frente al Benfica a finales de enero, cuando los blancos cayeron por 4-2, un resultado que los abocó al play-off de acceso a octavos, precisamente contra el mismo rival portugués.

El conjunto merengue fue superado y desarmado por el equipo de Mourinho, que se aseguró su pase a la ronda de play-off gracias a un espectacular cabezazo del guardameta ucraniano Anatoliy Trubin en el descuento.

✅ ¡Nuestros convocados!

@SLBenfica pic.twitter.com/svfDz2BZAm — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 16, 2026

Obligados

En Lisboa, Vini tendrá que compartir protagonismo con Mbappé, algo que no es sencillo viendo el rendimiento espectacular del francés, quien volverá a la titularidad.

Pese a todos los problemas mostrados por el Real Madrid esta temporada, ha llegado el momento de "ir a por "todos los títulos", declaró el capitán Fede Valverde.

Ante el Benfica tocará seguir demostrando la mejoría del equipo, que dependerá en buena medida de la complicidad que muestren Vinicius y Mbappé.