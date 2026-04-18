La Real Sociedad vence al Atlético Madrid en penales y se queda con la Copa del Rey

-

La Real Sociedad se proclamó campeón de la Copa del Rey tras derrotar al Atlético de Madrid en la tanda de penales en la gran final disputada en La Cartuja, Sevilla.

OTRAS NOTICIAS: Demandan a Messi y a la AFA por no jugar amistoso con la selección argentina en EEUU

El conjunto azul y blanco se quedó con los máximos honores tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario y vencer 4-3 en la tanda de penales al Atlético, en una final que tuvo de todo: goles tempraneros, errores defensivos, tensión y un desenlace dramático desde los once pasos.

El conjunto vasco no tardó en marcar territorio. Apenas habían transcurrido 14 segundos cuando llegó el primer gol del encuentro. Un balón largo sorprendió a la defensa rojiblanca, Giuliano no logró reaccionar, Guedes desbordó por la izquierda y envió un centro preciso que fue conectado de cabeza por Barrenetxea. El remate, con potencia y colocación, dejó sin opciones a Musso.

El Atlético, lejos de desmoronarse, encontró respuesta en uno de sus hombres más activos. Al minuto 18, Lookman recibió en la frontal del área, se acomodó el balón hacia su pierna izquierda y sacó un disparo cruzado, ajustado al poste, imposible para Marrero. Era el 1-1 y el séptimo tanto del atacante desde su llegada en el mercado de invierno.

La Real mantuvo la iniciativa y antes del descanso volvió a inclinar el marcador a su favor. Al 43, un centro de Soler terminó en penalti tras una salida tardía de Musso que impactó a Guedes. El árbitro no dudó y mostró amarilla al guardameta. Dos minutos después, Oyarzabal asumió la responsabilidad desde los once pasos y, con sangre fría, engañó al portero para firmar el 2-1 antes de irse al descanso.

En la segunda mitad, cuando el partido parecía sentenciado, apareció la calidad individual para cambiar la historia. A siete minutos del final, una jugada bien elaborada terminó en los pies de Julián Álvarez. El argentino se acomodó con un gesto técnico de espuela y sacó un potente zurdazo que se coló cerca del ángulo, dejando sin reacción a Marrero. Un golazo que significó el 2-2 y forzó la prórroga.

Sin diferencias en el tiempo extra, el título se decidió desde el punto penal. Allí, Marrero se convirtió en figura al detener los disparos de Sorloth y del propio Julián Álvarez, inclinando la balanza a favor de los vascos. Aunque Nico, Almada y Baena convirtieron para el Atlético, la efectividad de Soler, Sucic, Muñoz y Marín aseguró la victoria de la Real Sociedad.

De esta forma, el conjunto donostiarra vuelve a levantar la Copa por cuarta ocasión en su historia, repitiendo lo conseguido por última vez en 2021 contra el Athletic. El club dirigido por Diego Simeone, por su parte, se queda con las manos vacías en esta final y deberá centrar ahora todas sus energías en la Liga de Campeones, donde aún sigue en carrera.