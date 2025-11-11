Cientos de personas despiden guatemalteca asesinada en EEUU tras equivocarse de casa

-

Decenas de personas asistieron al doloroso funeral de María Florinda Ríos Pérez, la guatemalteca asesinada en Indiana tras recibir un disparo fatal al equivocarse de domicilio para un servicio de limpieza.

EN CONTEXTO: Guatemalteca es asesinada en EEUU tras presentarse a trabajar a una casa equivocada

Más de 100 personas se reunieron el pasado domingo 9 de noviembre en una funeraria de Indiana, en Estados Unidos, para despedir a María Florinda Ríos Pérez, la guatemalteca que murió de un disparo tras equivocarse de casa.

La guatemalteca de 32 años y su esposo Mauricio Velazquez llegaron a un domicilio en Whitestown para realizar un servicio de limpieza. Sin embargo, tenían la dirección equivocada y el propietario los recibió a tiros, supuestamente al confundirlos con ladrones.

Sus seres queridos se hicieron presentes al funeral. (Foto: IndyStar)

Mientras las autoridades investigan el caso y deciden si acusan al tirador, los amigos y vecinos de los guatemaltecos se acercaron a Sprowl Funeral & Cremation Care, donde dieron su pésame a la pareja y a los cuatro hijos de la fallecida, además de recordarla como buena persona.

Durante el servicio fúnebre, se pudo ver a las menores de 17, 10 y 11 años abrazarse y agarrarse la mano para darse fuerza mientras contenían el llanto y trataban de calmar a su hermanito de solo 11 meses.

María Florinda Ríos Pérez siempre fue amable y sonriente dijeron sus familiares. (Foto: IndyStar)

Mujer ejemplar

Carlos Ríos, primo de María, recordó que la compatriota nació en Quetzaltenango, donde terminó su primaria y consiguió un trabajo como tejedora. A sus 16 años, conoció a Mauricio, con quien se terminó casando.

El esposo migró a Estados Unidos hace tres años y su esposa se le unió hace un año. Ahí, trabajaron duro para darles lo mejor a sus hijos. En el caso de la ahora fallecida, siempre fue alguien amable y sonriente.

Tras el funeral de Río Pérez, se espera que repatríen sus restos a su tierra natal en los próximos días para darle cristiana sepultura.

Los familiares realizarán su entierro en su natal Quetzaltenango. (Foto: IndyStar)

*Con información IndyStar.