Retiran objetos y vehículos que obstaculizan el paso en varios puntos de la ciudad

Las autoridades de tránsito buscan despejar las calles y avenidas del área metropolitana y atender las denuncias de los ciudadanos.
TE PUEDE INTERESAR: Compras navideñas: ¿Qué hacer si un comercio no cumple con la oferta anunciada?
Este viernes 28 de noviembre, se realizan operativos para retirar objetos que obstaculizan el paso en la vía pública en el perímetro de la ciudad.
Según Amilcar Montejo, Director de Comunicaciones de Emetra, "algunos negocios y talleres están dejando objetos y vehículos afuera de los espacios públicos constituyendo un problema de salud y a la movilidad".
Montejo agregó que estos objetos afectan la movilidad vehicular y el paso peatonal en diferentes puntos de la ciudad. Por ello, Emetra realizará operativos en conjunto con la Policía Nacional Civil en varios sectores.
Una de las acciones será la multa y traslado a predios a los vehículos que lleven más de 72 horas estacionados, abandonados o en reparación en la vía pública que mantienen obstaculizado el paso y no atiendan la notificación brindada por las autoridades.
"La idea es limpiar las calles y avenidas de la ciudad y atender las denuncias", indicó Montejo.
Asimismo recomendó realizar sus denuncias al 23801099 y al 1551 call center para denuncias de la Municipalidad de Guatemala.
Por su parte, el gerente General de Emetra, Héctor Flores, expresó que esperan que las sanciones en estos operativos viales sean más severas.
"Hemos hecho un petitorio para que las acciones por este tipo de acciones se endurezcan. Necesitamos del Congreso de la República para una sanción ejemplar para poder ir formando a la gente", dijo Flores.