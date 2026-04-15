Se realiza la primera jornada de la Séptima Copa Cementos Progreso

La Séptima Copa Cementos Progreso arrancó su primera jornada el pasado 12 de abril en Ciudad de Guatemala, reuniendo a 124 equipos del gremio de la construcción con seis jornadas de cinco partidos simultáneos.
Este primer encuentro dio paso a una nueva edición del torneo, que a lo largo de las próximas semanas recorrerá distintas regiones del país.
Estos fueron los equipos que destacaron en la competencia:
- Primer lugar: Talento oculto
- Premio: Q5 mil.
- Goleador de la jornada: Fredy Jeronimo
- Portero menos vencido: Allan Aguilar
- Segundo lugar: Ferretería Héctor
- Premio: Q3 mil.
- Tercer lugar: Constructora Nuevos Horizontes
- Premio: Q2 mil.
A lo largo de sus ediciones, la Copa Cementos Progreso se ha consolidado como un espacio de reconocimiento para el gremio, donde el esfuerzo de la obra se encuentra con la pasión por el deporte, fortaleciendo vínculos entre colegas, familias y aliados.