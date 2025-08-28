Xelajú cerró la fase de grupos con una derrota por goleada contra Olimpia

-

Xelajú llegó con la posibilidad de pelear el liderato del grupo D de la Copa Centroamericana ante Olimpia, y con ello quedar mejor colocado para los cuartos de final, pero sucumbió 3-0 en su visita al estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Los chivos mostraron su mejor cara en el arranque del encuentro. Derrickson Quirós obligó la primera intervención del portero Edrick Menjívar, al minuto 9.

Más tarde, fue Jesús López quien llevó peligro con un tiro-centro por la izquierda, y aunque el arquero cedió un rebote, ni Romario Da Silva ni Pedro Báez, pudieron llegar a cazarlo para concretar el primero.

Después llegó el estado de gracia del león, que liquidó todo en un lapso de 5 minutos. Elison Rivas sacó un remate de zurda desde lejos que tomó mal colocado a Darío Silva y el balón fue al fondo al 33.

¡GOLAZO de Rivas para el 1-0! pic.twitter.com/CqZykN8DJ5 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 28, 2025

Al poco tiempo, Silva volvió a ser protagonista en el fondo al dejar un balón suelto tras el remate de Kevin Güiti, que Jerry Bengston aprovechó para empujar a la red, en el 35.

En la siguiente ofensiva, al 38, Jorge Benguché se lanzó de cabeza para conectar un centro de Edwin Rodríguez y así liquidar el tercero.

El propio Benguché pudo hacer el cuarto antes del descanso, pero mandó un testarazo por el costado (45+1).

¡Jorge Benguché remata dentro del área para el 3-0 de Olimpia! pic.twitter.com/mvPw4W2Hh3 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 28, 2025

La segunda mitad fue de trámite. Los chivos estuvieron cerca de descontar. Contaron con pocas opciones, pero la mejor fue un centro de Widvin Tebalán que Mejívar no pudo retener, pero cuando Steven Cárdenas quiso definir de media vuelta, intervino puntual Rivas (65).

Para los cuartos de final, Xela es el mejor segundo clasificado, por lo que enfrentará al cuarto de los primeros lugares (San Miguelito, Municipal o Motagua).