Recapturan al “Enano” durante búsqueda de reos fugados de Fraijanes II

Al detenido se le incautó droga y celulares que posiblemente usaba para extorsionar.
Mario David Sisimit Cutzal, de 39 años, alias "Cartoon" o "Enano" fue recapturado este viernes en la colonia Magnolias, zona 6 de Coatepeque, en Quetzaltenango.
Esta detención se realizó durante las acciones de búsqueda y localización de los reos fugados de Fraijanes II en área fronterizas del país, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
Sin embargo, el inspector Edwin Monroy, portavoz de la PNC, indicó que este individuo no pertenece al grupo de los 20 reos que se fugaron.
"Esta vez fue detenido nuevamente por posesión de cocaína y celulares vinculados a posibles casos de extorsión", dijo la PNC.
Antecedentes
Sisimit Cutzal recobró su libertad el pasado 5 de agosto. Ya habiendo cumplido con dos condenas por homicidio y homicidio en grado de tentativa, según comentaron las autoridades.
"Según las investigaciones de la PNC, alias -Enano- es miembro activo de dicha estructura criminal, en donde se desempeña como -homi o soldado-, es decir asesino", informó Monroy.
Agregó que, el centro de operaciones de ese criminal era la colonia Carolingia, en la zona 6 de Mixco, pero tras recobrar su libertad se trasladó hacia el sur occidente, con el fin de ampliar su territorio criminal.
*Con información de Eunise Valdez / colaboradora.