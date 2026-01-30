Recapturan al octavo reo fugado de Fraijanes II, en San Pedro Ayampuc

-

Las autoridades continúan con la búsqueda de los otros 12 reos que siguen prófugos de la justicia.

El presidente Bernardo Arévalo confirmó la tarde de este viernes 30 de enero, la recaptura de Carlos Agustín Reyes Popol, alias "Bufón", en San Pedro Ayampuc.

Alias "Bufón" es uno de los 20 reos que se fugaron de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, en 2025.

Arévalo indicó que la Policía Nacional Civil (PNC) continúa con la búsqueda de los 12 prófugos restantes.

"Los que intentaron evadir la justicia están siendo localizados y van a enfrentar las consecuencias", agregó el presidente de la República.

Carlos Agustín Reyes Popol, alias “Bufón”, se encontraba prófugo y fue capturado en San Pedro Ayampuc. (Foto: Bernardo Arévalo)

La fuga

La masiva fuga fue anunciada el pasado 12 de octubre, cuando el Sistema Penitenciario (SP) confirmó la evasión de 20 integrantes de la pandilla Barrio 18 que permanecían recluidos en Fraijanes II.

De momento, 26 personas han sido capturadas derivado de dicha fuga, entre estas: 25 guardias del SP, de los cuales 24 ya quedaron ligados a proceso penal por incumplimiento de deberes y evasión culposa.

Mientras que, el subdirector de la cárcel, Victor Alveño ya quedó ligado a proceso penal por incumplimiento de deberes y cooperación para la evasión.