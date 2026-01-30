20 cárceles estarían sin cámaras, trascendió durante mesa de trabajo en el Congreso

-

Unos 20 centros de privación de libertad carecen de sistemas de vigilancia, se dio a conocer en el Congreso de la República.

Durante una mesa de trabajo realizada en el Congreso de la República, trascendió que al menos 20 centros de privación de libertad del país carecen de sistemas de videovigilancia.

En una reunión de trabajo con autoridades de seguridad y defensa el diputado José Chic de la banca Vos abordó el tema de la construcción de nuevas cárceles y el rezago tecnológico en los centros de privación de libertad.

Además, se expuso que la ausencia de cámaras se suma a otras carencias estructurales, como la falta de escáneres corporales, sistemas de identificación facial y respaldos digitales de información. También se mencionó que estas deficiencias persisten incluso en centros catalogados como de máxima seguridad.

El diputado José Chic describió que la acción de la Policía Nacional Civil (PNC) de desarticular el sistema de cámaras de videovigilancia en la zona 18, fue positiva para el control territorial. Sin embargo, afirmó: "lo más vergonzoso es que en alrededor de 20 centros de privación de libertad no hay cámaras de videovigilancia".

Especificó que no hay tecnología en las cárceles, como scanners y dispositivos para la identificación corporal o facial. Ante esta situación, el temor es que incrementen los riesgos de corrupción, suplantaciones y coordinación de actividades ilícitas desde el interior de los penales.

Soy502 consultó a la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) el detalle de los centros carcelarios que no cuentan con cámaras de seguridad, sin embargo, la respuesta obtenida fue que por razones de seguridad, no proporcionará detalles sobre el tema.

El rezago tecnológico del sistema penitenciario se extiende a la falta de escáneres, sistemas biométricos y respaldos digitales de información, incluso en centros de máxima seguridad. (Foto ilustrativa: Istock)

"Por razones de seguridad, la DGSP no dará información respecto a la situación actual de las cámaras de seguridad en los centros de detención", indicó. No obstante, aseguró que la planificación para el presente año contempla el fortalecimiento del sistema mediante la incorporación de tecnología moderna, incluidos nuevos circuitos de vigilancia.

Bloqueo de señal en cárceles

William Cameros, viceministro de Tecnología del Ministerio de Comunicación (Mingob), indicó que este viernes 30 de enero se reunirían con la parte técnica de la empresa Starlink y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) para analizar el bloqueo de señales y de servicios de internet en cárceles, especialmente de origen satelital.

Las autoridades analizaron el bloqueo de señales de telefonía e internet en los centros carcelarios y la posible coordinación con empresas de telecomunicaciones para frenar actividades ilícitas. (Foto: Archivo/Soy502)

Mesas de trabajo

Chic explicó que el seguimiento al tema se desarrollará mediante mesas de trabajo los próximos meses y buscan reunir a las dos empresas de telefonía que concentran los servicios móviles, responsables de las redes 3G, 4G y 5G, junto con los cableoperadores que proveen servicio de internet. A este proceso se sumarán los responsables de las radiocomunicaciones y la SIT, con el fin de evaluar soluciones técnicas conjuntas.

Al menos 20 cárceles del país no cuentan con cámaras de videovigilancia ni con tecnología básica para el control interno, según lo expuesto por diputados en el Congreso. (Foto: Archivo/Soy502)

"Esperamos algunos resultados de eso, y luego estaríamos citando ya tanto al Mingob y a la SIT, para la posibilidad de presentar alguna reforma a las leyes, o una nueva que pueda impedir que las señales de telefonía y de radiocomunicaciones entren a las cárceles, dado que esto ha favorecido únicamente a los delincuentes", expresó.

Según señaló, a partir de los resultados de esas reuniones técnicas se prevé citar a las autoridades de ambas instituciones para analizar la viabilidad de reformas legales o incluso de una nueva normativa que permita impedir el ingreso de señales de telefonía y radiocomunicación a los centros carcelarios, al considerar que esta situación ha beneficiado principalmente a estructuras criminales.

Censos en cárceles

Chic recordó que la Ley Antipandillas estableció un plazo para que el Sistema Penitenciario contara con una base de datos de los privados de libertad. Aunque inicialmente el enfoque era exclusivo para integrantes de pandillas, indicó que ahora se busca un censo general que incluya la ficha completa de cada recluso, un registro que no ha existido de forma integral durante años.

También se señaló como pendiente la implementación de una base de datos integral de los privados de libertad, con controles que eviten suplantaciones, uso de alias y prácticas de corrupción. (Foto: Archivo/Soy502)

Añadió que se espera contar con resultados en el corto plazo, aunque advirtió que aún no se ha dado a conocer información sobre el software que se utilizará para este registro. También señaló que persisten dudas sobre cómo se resguardará la base de datos, cómo se actualizará con los ingresos y egresos constantes del sistema y qué mecanismos se implementarán para evitar suplantaciones de identidad, el uso de alias y otras prácticas similares.