Capturan a dos hombres que viajaban en moto robada

Tras una persecución desde el puente del Incienso hasta la Calzada San Juan, se capturaron a dos hombres que viajaban en una moto robada.
Dos hombres que viajaban en una moto fueron capturados luego de intentar escapar de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que les marcaron alto para poder identificarlos.
Los tripulantes se dieron a la fuga desde el Puente del Incienso y tras una persecución por parte de agentes de la comisaría 11 de la PNC, fueron capturados en la Calzada San Juan.
Ambos transitaban en una motocicleta que se reportó robada el pasado 11 de noviembre en zona 2 de Mixco.
Los capturados fueron identificados como Yefrin Teyul de 26 años, alias "Gorila" y Marlon Salazar, de 28 años, alias "Bebé".
Al inspeccionar sus antecedentes se encontró con que entre 2017 y 2018 ambos fueron reclusos en el Centro Juvenil de Detención Provisional "Las Gaviotas", por intento de homicidio.