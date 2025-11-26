Recapturan por quinta vez a mujer por delito de extorsión en San Miguel Petapa

Una mujer extorsionista ha sido recapturada en cinco ocasiones en lo que va del 2025.
Ana Gladys Montenegro Zavaleta, de 23 años, fue recapturada en la colonia Villas de Alborada, zona 2 de San Miguel Petapa.
Según la información preliminar la joven era requerida por un juzgado de Guatemala por el delito de extorsión.
De acuerdo con las autoridades, Montenegro Zavaleta, con esta captura habría sido capturada en cinco ocasiones entre febrero y abril de este mismo año, también vinculada a casos de extorsión.
La captura fue coordinada por agentes de la División de Información Policial (DIP)