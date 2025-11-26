Versión Impresa
Recapturan por quinta vez a mujer por delito de extorsión en San Miguel Petapa

  • Por Susana Manai
26 de noviembre de 2025, 08:15
La mujer recapturada es&nbsp;requerida por un juzgado de Guatemala por extorsión. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

La mujer recapturada es requerida por un juzgado de Guatemala por extorsión. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Una mujer extorsionista ha sido recapturada en cinco ocasiones en lo que va del 2025. 

Ana Gladys Montenegro Zavaleta, de 23 años, fue recapturada en la colonia Villas de Alborada, zona 2 de San Miguel Petapa.

Según la información preliminar la joven era requerida por un juzgado de Guatemala por el delito de extorsión. 

La mujer fue capturada por cuarta ocasión por el mismo delito. (Foto: PNC)
La mujer fue capturada por cuarta ocasión por el mismo delito. (Foto: PNC)

De acuerdo con las autoridades, Montenegro Zavaleta, con esta captura habría sido capturada en cinco ocasiones entre febrero y abril de este mismo año, también vinculada a casos de extorsión. 

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

La captura fue coordinada por agentes de la División de Información Policial (DIP)

