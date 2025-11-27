La receta viral de Nayeli de la Cruz: Elotes locos con Takis en Zacapa

-

La emprendedora zacapaneca Nayeli de la Cruz cuenta cómo un simple antojo dio origen en 2021 a "La Yelotiza", un exitoso negocio que transformó los tradicionales elotes locos y esquites en una sensación local.

Este emprendimiento, famoso por sus elotes con golosinas y atol de elote, pasó de una mesa en la calle a un local establecido en Zacapa, ofreciendo empleo y servicio de delivery.





Nayeli de la Cruz triunfa con La Yelotiza y sus elotes locos. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Desde hace cuatro años nació el emprendimiento de la zacapaneca Nayeli de la Cruz, quien manifestó que La Yelotiza (como se llama su negocio) surgió porque tenía un antojo.

La Yelotiza nació una noche viendo películas con mi novio, que es actualmente mi esposo. Nosotros queríamos comer algo diferente y pues, teníamos elote blanco en mi casa y dijimos, preparemos unos elotes locos, pero teníamos golosinas, entonces dijimos, apliquémosle a ver cómo se siente", comentó para Soy502.





Elotes locos con golosinas: El sabor que hizo famosa a La Yelotiza. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Luego tuvieron la idea de vender, ya que era algo que sabía bien y no había en Zacapa.

"Les aplicamos la golosina, takis y otros snacks y, así, nació la Yelotiza. Comenzamos vendiendo afuera de las calles de la Cruz de Mayo con una mesita", dijo.

Relató que empezaron con elote blanco, pero la clientela les dio ideas, entonces implementaron el amarillo, también venden esquites, que son para aquellos que se les dificulta morder la mazorca y les daña los brackets.





¿Dónde comprar los mejores elotes locos y esquites en Zacapa hoy? (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

"Fue en el 2021 cuando iniciamos con el emprendimiento, y el año pasado fue que aperturamos nuestro local, para nosotros fue algo grande", manifestó.

La joven agregó que no pensaron que tan rápido iban a tener un negocio y dar empleo a dos personas, pero lo lograron, aunque dijo que les costó, pues vendieron bastante en las calles y también en las ferias.





En sus inicios, los jóvenes vendían sus elotes en las calles del barrio La Cruz de Mayo. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

"Nuestro emprendimiento está abierto de martes a domingo de 3:00 de la tarde hasta las 9:00 de la noche, y los domingos les ofrecemos el atol de elote. También tenemos reparto a domicilio al centro de Zacapa a partir de 30 quetzales en adelante y afuera del centro se les cobra Q10 de envío", culminó la emprendedora.

